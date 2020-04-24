Дана Борисова назвала Анастасию Волочкову «алкоголичкой» с «лошадиным здоровьем»

24.04.2020, 9:53, Разное

Российская телеведущая Дана Борисова назвала Анастасию Волочкову «алкоголичкой». Теледива считает, что «лошадиное здоровье» российской балерины выдерживает все.

43-летняя ведущая, прославившаяся в 90-х благодаря передаче «Армейский магазин», стала гостью прямого эфира «СтарХита». Дана Борисова рассказала, что 3 года она не принимает наркотических веществ, за исключением психотропных средств от бессонницы или хандры. Кроме этого, теледива призналась, что ей сложно найти общий язык со своей дочкой Полиной, которая уже 3 недели живет с отцом и его родителями. В отношениях со своей матерью телеведущей удалось достичь взаимопонимания. Сейчас Борисова каждый день общается с ней по телефону, а также помогает родителям материально.

Теледива сообщила, что в отличие от других представителей шоу-бизнеса, Дана Борисова не снимает хандру алкоголем, как это делает, к примеру, Анастасия Волочкова. По словам телеведущей, у заслуженной артистки РФ пока хватает здоровья вести подобный образ жизни. «Бухает нормально. Но это ее личное дело», – добавила знаменитость.

Отметим, что Дана Борисова соблюдает режим самоизоляции. Некоторое время ведущую беспокоили кашель и повышенная температура. ПЦР-тест по выявлению коронавируса показал негативный результат. У теледивы диагностировали бронхит.