 

«Юмор на карантине»: Максим Галкин выступил с пародией на Ефима Шифрина

24.04.2020, 9:53, Разное

Максим Галкин показал в сети новый номер-пародию на Ефима Шифрина. Юмористический монолог получил высокую оценку подписчиков.
Это уже четвертый сатирик, спародированный им в ностальгическом сериале юмориста об отечественной эстраде в условиях самоизоляции. Перед этим он побывал в гостях у Семена Альтова и двух Михаилов — Задорнова и Жванецкого. Мастер перевоплощения от имени героя своего коллеги передал его телефонный разговор с подругой Люсей. Оказывается, он попал в полицию не один, а вместе с тещей за нарушение правил карантина.

Артист очень подробно передал явления, сопутствующие сегодняшнему времени. Так, установить личность нарушителя в номере оказалось совсем не просто: фотография не помещается в объектив, отпечатки пальцев стерлись от постоянного мытья рук. Деньги закончились, а штраф платить нечем. Знаменитые пародии Максима Галкина всегда нравились публике, а в это трудное время мини-выступление было воспринято как подарок. Поклонники не пожалели слов благодарности талантливому пародисту, ведь он сумел поднять им настроение.

Кстати, сын Гарри также следует примеру своего отца. Мальчик выступил в роли большого друга семьи певца и композитора Игоря Николаева, исполнив знаменитый хит «Выпьем за любовь». Сестре Лизе номер понравился.



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