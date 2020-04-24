Власти Москвы заявили о работе системы здравоохранения в жестком режиме

24.04.2020, 9:48, Новости дня

Система здравоохранения Москвы работает в жестком режиме, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила в эфире Первого канала, что «система здравоохранения московская работает в очень жестком темпе», однако «силы есть и мы обязательно справимся», передает РИА «Новости».

Она добавила, что в городе продолжают увеличивать количество коек для пациентов с коронавирусом, до конца недели общее число коек в городе достигнет 22 тыс.

На данный момент более 40% системы здравоохранения Москвы переориентировано на борьбу с коронавирусной инфекцией, «все действительно работают на пределе: врачи, медсестры и младший обслуживающий персонал».

«Все они наши герои, герои сегодняшнего дня», – добавила Ракова.

Она сообщила также, что на начальном этапе коронавирус невозможно отличить от ОРВИ. Потому важно не только оставаться дома, но и внимательно прислушиваться ко всем сигналам организма.

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