 

Россиянка умерла от коронавируса в Нур-Султане

24.04.2020, 9:48, Новости дня

Гражданка России, инфицированная коронавирусом, умерла в казахстанской столице, сообщил замруководителя администрации города Нур-Султана Бахтияр Макен.

«Сегодня зарегистрирован один летальный случай, 64-летняя пациентка. 15 апреля она доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, состояние с момента госпитализации было крайне тяжелое. Была госпитализирована в реанимацию и переведена на искусственную вентиляцию легких. Установлено наличие коронавирусной инфекции», – цитирует ТАСС Макена.

По его словам, с момента поступления состояние женщины ухудшалось из-за имеющихся сопутствующих заболеваний.

«Получала лечение согласно клиническому протоколу диагностики коронавирусной инфекции, ежедневно проводились консилиумы с привлечением специалистов. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали признаки полиорганной недостаточности», – констатировал Макен.

Как он уточнил, остановка сердечной деятельности у женщины произошла в 10.40.

«Недавно к нам поступила информация, что данная пациентка является гражданкой России», – добавил он.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 2 тыс. 334 случая заражения новым коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

16.02 / Россиянам пообещали “умные дороги” через два-три года

10.04 / Календарь: 10 апреля – «Титаник» вышел в своё первое и последнее плавание

15.04 / Роскачество назвало правила безопасности при установке мобильных приложений

23.04 / Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесли на 2022 год

28.02 / Автоновости: Представлен обновленный седан Hyundai Solaris

25.03 / Украина: режим Чрезвычайной ситуации – на всей территории 

27.02 / Крупный производитель заявил о рекордном снижении цен на автомобили скорой помощи

16.03 / Смелянский: “Укрпошта” работает и будет работать в обычном режиме, соблюдая необходимые меры защиты

26.03 / Россия из-за коронавируса прекратит регулярное и чартерное авиасообщение. Число умерших от COVID-19 в мире превысило 21 тысячу человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска