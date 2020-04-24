Коронавирус: Эпидемия ослабла в Китае, но усилила позиции в мире

24.04.2020, 9:42, Разное

За прошедшие сутки Китай сообщил о 202 новых случаях болезни Cоvid-19 и о 42 смертях. За время вспышки инфекции в мире коронавирусом заразились 89068 человек, умерли 3045, выздоровели 45069. Коронавирус обнаружен не менее чем в 65 странах.

Количество инфицированных в Южной Корее превысило 4200, известно о 22 смертельных исходах. В Иране число больных Covid-19 увеличилось – до 978, смертей – 54.

Австралия информирует о первых случаях местной передачи новой короновирусной инфекции. Два новых случая болезни в стране никак не связаны с зарубежными поездками и известными контактами с инфицированными людьми. В США обнаружено уже четыре случая такой передачи нового коронавируса.