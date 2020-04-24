 

Коронавирус: Эпидемия ослабла в Китае, но усилила позиции в мире

24.04.2020, 9:42, Разное

За прошедшие сутки Китай сообщил о 202 новых случаях болезни Cоvid-19 и о 42 смертях. За время вспышки инфекции в мире коронавирусом заразились 89068 человек, умерли 3045, выздоровели 45069. Коронавирус обнаружен не менее чем в 65 странах.

Количество инфицированных в Южной Корее превысило 4200, известно о 22 смертельных исходах. В Иране число больных Covid-19 увеличилось – до 978, смертей – 54.

Австралия информирует о первых случаях местной передачи новой короновирусной инфекции. Два новых случая болезни в стране никак не связаны с зарубежными поездками и известными контактами с инфицированными людьми. В США обнаружено уже четыре случая такой передачи нового коронавируса. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Ученые рассказали о причине появления следов на теле после удара молнии

22.02 / Бренд Kioxia из-за коронавируса отказался от участия в Embedded World 2020

11.04 / Представитель Надежды Бабкиной рассказал последние новости о её самочувствии

16.02 / Павленский научит Францию заниматься акционизмом

20.03 / Эксперты: Apple Car и Android Auto опаснее алкоголя

31.03 / В гостях у Дэвида и Виктории Бекхэм: новые фотографии их пентхауса в Майами за 24 миллиона долларов

10.02 / Мнение:

13.04 / Новый мод для Half-Life: Alyx позволяет пройти игру без VR-шлема

17.03 / Мнение: Газовый фактор

20.04 / Выявлена первая серьезная мутация коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска