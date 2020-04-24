Умерла создатель конфет “Птичье молоко”

24.04.2020, 9:40, Разное

Создатель конфет “Птичье молоко” Анна Чулкова скончалась в возрасте 86 лет во Владивостоке. Об этом сообщила администрация города на официальном сайте. Церемония прощания состоится 28 апреля в часовне на Морском кладбище.

Анна Чулкова разработала рецепт конфет “Птичье молоко” в 1967 году. За это она получила орден Ленина. Кроме того, кондитер была автором конфет “Комета” и “Метеорит”, а также шоколадно-вафельного торта “Мечта”, передает телеканал “360”.