Старый памятник Жукову вернули на Манежную площадь в Москве

24.04.2020, 9:33, Новости дня

В Москве на Манежную площадь вернули конный памятник маршалу Георгию Жукову после реставрации, которая длилась почти месяц.

Изначально статую снесли и заменили ее другой. На ней Жуков был в другой позе – он ровно сидел в седле и отдавал честь правой рукой. Судя по фото, которые выложило информагентство “Москва”, на площадь вернули первоначальный монумент, а не его временную копию.

Пока памятник обнесен строительными лесами. Их уберут к 9 мая, когда будут завершены последние реставрационные работы.

Пресс-служба Мосгорнаследия подчеркнула, что сын скульптора Вячеслава Клыкова, изваявшего памятник Жукову, наблюдал за процессом реставрации монумента и остался доволен.

“Я трижды ездил в мастерскую, где проводились реставрационные работы. Было видно, что реставрация памятника проводилась профессионально. Полагаю, что в сложившейся ситуации реставраторами принято верное решение по его приведению в должный вид. Работы выполнены точно и аккуратно”, – приводит пресс-служба Мосгорнаследия слова Михаила Клыкова.

Московские власти долго не комментировали замену памятника. Представитель департамента культурного наследия Москвы сказал “Открытым медиа”, что о замене памятника в этом ведомстве ничего не знают, так как монумент не является объектом культурного наследия.

Впоследствии глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил журналистам, что старый памятник после реставрации вернется на место, а новая скульптура вскоре будет снята.

Изначально скульптура была установлена в 1995 году по проекту скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева. Президент Борис Ельцин выделил на ее возведение $3,2 миллиона, а сам памятник был открыт к 50-летию Победы. Клыков объяснял, что изобразил полководца верхом на его жеребце Кумире, привставшим на стременах во время торжественного парада Победы 24 июня 1945 года. Он настаивал, что изображение соответствует фотографиям и исторической правде.

Однако с 2014 года высказывались идеи о замене памятника (против него, в частности, высказывался скульптор Зураб Церетели). В итоге, как сообщали некоторые СМИ, уже в 2015 году была отлита новая скульптура: Жукова, отдающего честь.