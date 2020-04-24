“МБХ медиа” опубликовали мозаику с Путиным, Шойгу и Сталиным. Она украсит главный храм Вооруженных сил

24.04.2020, 9:33, Новости дня

“МБХ медиа” опубликовало фотографии незаконченных мозаик с изображением Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, которые будут нанесены на стенах главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.

Владимир Путин и Сергей Шойгу изображены на одной мозаике с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.

Другая мозаика запечатлела парад Победы на Красной площади 1945 года. На ней вместе с военачальниками и солдатами виден портрет Иосифа Сталина. Еще на одном из панно видна надпись “Крым наш”.

Храм Воскресения Христова или Главный храм вооруженных сил России будет находиться на территории парка “Патриот” в Кубинке. Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года – к 75-летию Победы. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Согласно данным фонда “Воскресение”, половину из этой суммы составили “пожертвования” россиян. Остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.