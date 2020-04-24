 

В Минздраве рассказали об аномалиях пневмонии при вирусе COVID-19

24.04.2020, 9:30, Разное

Современные медики и учёные столкнулись с пневмонией, вызываемой вирусом COVID-19, которая протекает с аномалиями, и в этом как раз и заключается «коварство» недуга, распространившегося по всей планете. Как пояснил в беседе с сотрудниками издания «РГ» главный пульмонолог федерального Министерства здравоохранения Сергей Авдеев, инфекция имеет две «крайности»: иногда она стремительно поражает организм заболевшего, но чаще – не вызывает абсолютно никакой симптоматики.
Для примера специалист упомянул пациентов, у которых в лабораторных условиях был подтверждён коронавирус, но при этом они чувствовали себя вполне здоровыми, внешне заболевание никак себя не проявляло: ни повышения температуры тела, ни кашля и тем более одышки. Между тем они являлись активными переносчиками COVID-19, даже и не подозревая об этом. Признаки пневмонии у таких заболевших с «аномальным воспалением лёгких» обнаруживались только во время проведения компьютерной томографии.

Эксперт Минздрава напомнил о вспышке коронавируса, имевшей место на борту круизного лайнера Diamond Princess, с февраля продолжительное время (более двух недель) простоявшего на карантине у берегов Японии, когда инфицированных COVID-19 было выявлено 712 человека, скончались от патологии 13. «Как выяснили медики, тогда у 73 % заболевших, коронавирус у которых был подтверждён лабораторным путём, абсолютно не имелось каких-либо симптомов. В то же время среди таких пациентов компьютерная томография показала наличие в их лёгких изменений, свидетельствовавших о пневмонии. Речь в данном случае идёт о 54 % инфицированных, то есть о большинстве», – пояснил Сергей Авдеев.

Представитель федерального ведомства добавил: на сегодняшний день у инфицированных COVID-19 людей медики наблюдают самые различные степени повреждения их внутренних органов дыхания: от лёгких до крайне тяжёлых. Таким образом, человечество ныне столкнулось с тем, что его могут поражать абсолютно бессимптомные формы пневмоний, сделал вывод пульмонолог.



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