 

Япония повысила уровень опасности поездок в Россию

24.04.2020, 9:30, Новости дня

МИД Японии объявил о введении «третьего уровня» опасности поездок еще для 14 стран мира, в том числе России, Украины и Белоруссии, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы.

«По состоянию на 24 апреля, коронавирусная инфекция была подтверждена у людей в 185 странах мира, заражены более 2,65 млн человек, скончались около 180 тыс. человек. Распространение вируса продолжается, охватывая все больше регионов. В данных условиях, с учетом различных факторов, в том числе числа заразившихся на каждые 10 тыс. человек, повышен уровень опасности заражения до третьего для 14 стран (Пожалуйста, откажитесь от поездки)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Полный список рекомендаций опубликован на сайте ведомства. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где «первый» – самый мягкий, а «четвертый» предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации

По данным на 12.00 по местному времени (06.00 мск), в Японии были подтверждены 13 тыс. 192 случая заражения COVID-19. Наибольшее число заразившихся выявлено в Токио (3 тыс. 572 человека) и в префектуре Осака (1 тыс. 415 человек). Всего скончался 341 человек.



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