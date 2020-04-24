Стало известно о нетипичных симптомах коронавируса

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24.04.2020, 9:30, Новости дня

Зарубежные медики отметили, что у многих пожилых пациентов с коронавирусом отсутствуют типичные признаки заболевания, но имеются другие – внезапная апатия, головокружение, сонливость, отказ от пищи.

Наиболее распространенные симптомы коронавируса – лихорадка, кашель и одышка. Также нередко встречаются потеря обоняния, образование сыпи, проявления со стороны кишечника, передает «Российская газета».

Но согласно последним наблюдениям зарубежных медиков, у многих пожилых пациентов с коронавирусом типичные признаки заболевания часто отсутствуют, при этом есть другие нетипичные проявления, которые значительно тормозят выявление недуга.

Выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами – внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.

Это может быть связано с тем, что с возрастом «иммунный ответ может притупиться», считает профессор гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды доктор Джозеф Оусландер.

«Кроме того, основные хронические заболевания могут маскировать или мешать проявлению характерных признаков инфекции. Некоторые пожилые люди из-за возрастных изменений или предыдущих неврологических заболеваний могут не иметь рефлексов. Например, кашля. Также это может быть связано с когнитивными нарушениями, мешающими пациентам сообщить о своем недомогании», – отметил он.

Ранее врач рассказал о необычном течении пневмонии при коронавирусе.



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