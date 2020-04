Группа The Rolling Stones посвятила новую песню пандемии коронавируса

24.04.2020, 9:30, Разное

Музыкальная группа The Rolling Stones посвятила свою новую песню пандемии коронавируса. Это первая аудиокомпозиция, выпущенная группой за последние восемь лет.

Песня получила говорящее название Living in a Ghost Town, а видеоряд включает в себя кадры из пустого Лондона и метрополитена, в котором отсутствуют люди. Первоначальная версия трека была написана Миком Джаггером и Китом Ричардсом около года назад и, естественно, в нём не было никакого упоминания карантина или ограничения передвижений людей. С распространением коронавируса текст решили немного изменить и выпустить итоговый вариант с целью привлечь внимание не только к возвращению группы The Rolling Stones, но и к пандемии.

Для фанатов группы выход новой композиции стал настоящим подарком, ведь предыдущие синглы One More Shot и Doom and Gloom представили общественности в 2012 году, после чего The Rolling Stones не радовала поклонников новыми треками.