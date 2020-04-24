Экономика США уже в «медицинской коме», но это ещё не депрессия

24.04.2020, 9:18, Новости дня

Экономические последствия коронавируса и погружение экономики в «медицинскую кому» в США уже практически точно привели к рецессии, однако до экономической депрессии дело вряд ли дойдёт, пишет CNBC. В отличие от времён Великой депрессии правительство США выделяет значительные средства для помощи гражданам и малому бизнесу. При этом эксперты отмечают, что Вашингтон пока не задействовал все возможные инструменты помощи.



Reuters

После того как распространение коронавируса превратилось в глобальный кризис здравоохранения, государства начали ограничивать бизнес и вводить карантин для граждан, чтобы предотвратить распространение заболевания, пишет CNBC. В США полный либо частичный карантин был введён в 45 штатах: в результате эпидемию удалось замедлить, однако одновременно с этим произошло самое быстрое замораживание экономической активности в американской истории.

Как пишет издание, за последние три недели около 22 миллионов американцев зарегистрировались в качестве безработных: эксперты предсказывают двухзначные числа падения экономики США в период с апреля по июнь.

«Экономика США находится в «медицинской коме». Такого мы раньше не делали. Вопрос состоит в том, сможем ли мы вывести из неё экономику, когда это будет нужно?» — приводит издание слова экономиста Джейсона Фурмана.

Из-за коронавирусного кризиса многие эксперты предрекали рецессию в этом году, отмечает CNBC. Некоторые даже опасаются депрессии, однако не является ли это преувеличением, или же экономика США и правда находится перед лицом серьёзных проблем?

Согласно определению, рецессия является периодом значительного спада ВВП в нескольких подряд финансовых кварталах, пишет издание. При этом эксперты, определяя рецессию, учитывают не только ВВП: они также выявляют наличие заметного спада экономической активности по стране в течение нескольких месяцев.

Как отмечает CNBC, коронавирус уже привёл к появлению признаков рецессии. Возросла безработица, розничная торговля за прошлый месяц упала на 8,7%, а промышленное производство сократилось на 5,4% (крупнейшее падение с января 1946 года). По словам Джейсона Фурмана, уже можно с уверенностью говорить о том, что с марта в США началась рецессия. Экономист и лауреат Нобелевской премии Джозеф Штиглиц считает, что рецессия продлится около полугода.

Что же касается депрессии, то устоявшегося определения этого феномена нет, отмечает Штиглиц: депрессией считают длинную рецессию, имеющую более глубокие экономические последствия. По мнению Фурмана, если в декабре 2021 года безработица превысит 15%, то можно будет говорить об экономической депресии. При этом Фурман считает, что до такого не дойдёт.

CNBC отмечает, что текущие экономические прогнозы отличаются наличием определённой степени неуверенности: это можно объяснить тем, что текущий экономический спад не имеет прецедентов в прошлом. Кроме того, обычно рецессия зарождается в каком-либо из секторов экономики, а сейчас она обусловлена кризисом здравоохранения. Что же касается экономических последствий пандемии, то, по мнению Фурмана, экономике потребуется достаточно долгое время для восстановления.

При этом есть надежды на то, что последствия пандемии не будут столь же весомыми, как последствия Великой депрессии 1929 года, пишет CNBC. В отличие от тех времён правительство США выделяет внушительные пакеты помощи для граждан и малого бизнеса. Кроме того, существует ещё множество мер, принимаемых в Европе, но пока не практикуемых в США, таких как выплата зарплат государством или же общенациональное обеспечение больничными. Штиглиц отмечает, что американское федеральное правительство должно активнее помогать штатам с финансовой точки зрения.