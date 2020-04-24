Аналитики Deutsche Bank сказали, на сколько РФ хватит средств ФНБ

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24.04.2020, 9:16, Новости дня

Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть Urals в 15 долларов за баррель, следует из экономического обзора экспертов Deutsche Bank.

Немецкие аналитики полагают, что если Urals будет стоить 30 долларов, то средств ФНБ хватит приблизительно на шесть лет, передает РБК.

На данный момент в Фонде национального благосостояния имеется около 120 млрд долларов, ликвидная часть ФНБ по текущему курсу составляет порядка 9 трлн рублей.

Напомним, 22 апреля цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель.

Также сообщалось, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ.



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