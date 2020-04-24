 

За сутки коронавирус подтвердили еще у 477 украинцев, общее количество инфицированных увеличилось до 7647

24.04.2020, 9:10, Новости дня

По состоянию на 9.00 24 апреля коронавирусную инфекцию COVID19 подтвердили у 7647 жителей Украины, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

За последние сутки коронавирус был выявлен у 477 человек. Таким образом, суточный прирост больных несколько снизился: 23 апреля был зафиксирован антирекорд с начала вспышки эпидемии – 578 новых больных за день. 

От инфекции в Украине скончалось 193 человека (из них шесть – за последние сутки), 601 пациент уже вылечился.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:

Винницкая область – 370 случаев;
Волынская область – 203 случая;
Днепропетровская область – 195 случаев;
Донецкая область – 24 случая;
Житомирская область – 309 случаев;
Закарпатская область – 260 случаев;
Запорожская область – 163 случая;
Ивано-Франковская область – 684 случая;
Кировоградская область – 283 случая;
Киев – 1122 случая;
Киевская область – 505 случаев;
Львовская область – 298 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Николаевская область – 103 случая;
Одесская область – 169 случаев;
Полтавская область – 161 случай;
Ровенская область – 437 случаев;
Сумская область – 90 случаев;
Тернопольская область – 532 случая;
Харьковская область – 118 случаев;
Херсонская область – 77 случаев;
Хмельницкая область – 65 случаев;
Черновицкая область – 1199 случаев;
Черкасская область – 234 случая;
Черниговская область – 19 случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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