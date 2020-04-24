За сутки коронавирус подтвердили еще у 477 украинцев, общее количество инфицированных увеличилось до 7647

24.04.2020, 9:10, Новости дня

По состоянию на 9.00 24 апреля коронавирусную инфекцию COVID–19 подтвердили у 7647 жителей Украины, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

За последние сутки коронавирус был выявлен у 477 человек. Таким образом, суточный прирост больных несколько снизился: 23 апреля был зафиксирован антирекорд с начала вспышки эпидемии – 578 новых больных за день.

От инфекции в Украине скончалось 193 человека (из них шесть – за последние сутки), 601 пациент уже вылечился.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:

Винницкая область – 370 случаев;

Волынская область – 203 случая;

Днепропетровская область – 195 случаев;

Донецкая область – 24 случая;

Житомирская область – 309 случаев;

Закарпатская область – 260 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 684 случая;

Кировоградская область – 283 случая;

Киев – 1122 случая;

Киевская область – 505 случаев;

Львовская область – 298 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 169 случаев;

Полтавская область – 161 случай;

Ровенская область – 437 случаев;

Сумская область – 90 случаев;

Тернопольская область – 532 случая;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 65 случаев;

Черновицкая область – 1199 случаев;

Черкасская область – 234 случая;

Черниговская область – 19 случаев.