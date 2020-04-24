Офис генпрокурора отстаивает 1 млрд грн государственных активов “ПриватБанка” – Венедиктова

24.04.2020, 9:10, Новости дня

Офис генерального прокурора Украины вступил в судебный спор о национализации “ПриватБанка” в ноябре 2019 года с целью защиты и представительства интересов государства. Об этом в своем обращении, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора, заявила глава ведомства Ирина Венедиктова.

“В нашем представлении прокуратура – это карательный орган. Конституцией Украины она отнесена к системе правосудия. Что это значит? Это означает, что прокуратура в равной степени с судом, не беря на себя его функцию, на основе равенства и состязательности призвана защищать общественные интересы. Обязанность Офиса генерального прокурора – отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой палате Верховного Суда в одном из дел, связанном с национализацией “ПриватБанка”. Поясню его суть – семья истцов во время национализации “ПриватБанк” попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним был применен общеевропейский механизм “bail-in”. Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокую вероятность за счет внутренних источников, в частности путем списания собственных средств акционеров”, – говорится в обращении Венедиктовой.

Она напомнила, что во время национализации “ПриватБанка” 1 млрд грн депозитов конвертировали в акции, которые выкупило государство. Теперь истцы требуют от Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и “ПриватБанка”, отменить это решение и вернуть указанную сумму, потому что не считают себя лицами, связанными с банком.

“Иск был удовлетворен постановлением Окружного админсуда Киева в 2017 году. Киевский апелляционный административный суд своим постановлением оставил его в силе. Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины и государственный “ПриватБанк” обжаловали судебные решения в кассационном порядке. Офис Генерального прокурора вступил в это дело в ноябре 2019 года с целью эффективной защиты и представительства интересов государства. Прокуроры, обеспечивая участие в этом деле, преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия”, – отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что примененная к связанным с “ПриватБанком” лицам процедура конвертации депозитов в акции – новая для украинской банковской системы, при этом она давно и эффективно работает в Европе.

“Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву. К тому же сами истцы в этом деле непоследовательны в своем отношении к вопросу связанности с банком. В различных судебных делах они занимают кардинально разную позицию. Это дело по своей важности – не простой спор. Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией “ПриватБанка”. Ведь этот иск – лишь капля в море аналогичных – общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 млрд грн. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения”, – сказала Венедиктова.

Она добавила, что государство уже потратило на докапитализацию “ПриватБанка” более 160 млрд грн – что больше, чем расходы бюджета на сферу обороны на 2020 год.

“К тому же в “ПриватБанке” сконцентрированы до 40% депозитов всей банковской системы. Таким образом, в этом деле обеспечения верховенства права и законности интерес государства и интерес каждого гражданина совпали. Они равны по важности и составляют тот общественный интерес, который призван защищать прокурор”, – резюмировала Венедиктова.

Генеральная прокуратура с июня 2017 года вела расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами “ПриватБанка” в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

В ноябре 2019 года больше 3000 томов уголовного производства были переданы в НАБУ.

“ПриватБанк” был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

По словам председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении “ПриватБанка”.