В РФ обвинили Украину в кощунстве из-за блокирования резолюции ООН о снятии санкций из-за коронавируса

24.04.2020, 9:10, Новости дня

В постоянном представительстве РФ при ООН раскритиковали позицию украинской стороны, которая заблокировала резолюцию о снятии ограничительных санкции с некоторых стран на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

“Хотелось бы поздравить наших украинских коллег с очередной “победой”. Под таковыми в Киеве, как известно, воспринимают любую возможность вставить “палки в колеса” какой-либо российской инициативе на международной арене. Как уже давно очевидно, это стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии. Другие приоритеты нам неведомы. В последнее время особенно активизировалось украинское постпредство при ООН. Оно регулярно злорадно информирует украинскую и мировую общественность о своей очередной “славной” победе в “борьбе” с Россией. На сей раз жертвой “твердой и непоколебимой” украинской линии стал проект одной из резолюций Генеральной Ассамблеи, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавтором которого стали более 30 государств, включая Россию”, – говорится в сообщении.

В российском представительстве отметили, что позиция украинской стороны по предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением коронавируса.

“Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого в духе положений, содержащихся в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи, выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего – в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении, на помощь которым он прежде всего и направлен. Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела”, – утверждают в РФ.

Представители России при ООН уверяют, что в тесте резолюции речь об антироссийских санкциях не шла.

“Напоминаем: мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять”, – говорится в заявлении.

22 апреля Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию РФ, заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 Россия пытается размыть санкционный режим, отметили в ведомстве.

3 апреля Украина уже блокировала предварительную попытку России провести в Генассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для смягчения антироссийских санкций.

25 марта Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Дании Йеппе Кофодом заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.

26 марта президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире.