 

LG анонсировала дату выхода и цветовую гамму новой линейки флагманов Velvet

24.04.2020, 9:09, Разное

Южнокорейский производитель потребительской электроники компания LG готовится к премьере новой линейки флагманов Velvet. В недавно появившемся в Сети видео анонсирована дата выхода новинки и цветовая гамма, в которой станут доступными поклонникам бренда грядущие устройства.
Некоторое время назад сетевые источники сообщали, что датой премьеры линейки LG Velvet будет середина мая текущего года, однако из обнародованного производителем промо-ролика стало известно о запланированной на 7 мая пресс-конференции в онлайн формате. В ходе данного мероприятия компания и представит флагманы, которым предстоит сменить предшествовавшую линейку LG G. Примечательно, что презентация смартфонов от южнокорейского производителя состоится на день ранее китайского конкурента Meizu 17.

Кроме даты в видео содержится намёк на цветовую гамму LG Velvet. Покупателям будут доступны устройства с четырьмя цветами корпуса: Aurora Grey, Green и White, а также Illusion Sunset. Ожидается, что производительность новой линейке флагманов обеспечит процессор Snapdragon 756 от Qualcomm с интегрированным 5G-модемом. Стоимость грядущих гаджетов от LG может стартовать от 650 долларов.



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