Оргкомитет чемпионата Европы по легкой атлетике назвал причину отмены соревнований

24.04.2020, 9:06, Новости дня

Чемпионат Европы по легкой атлетике не состоится из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти в Париже с 26 по 30 августа.

Однако оргкомитет чемпионата и Федерация легкой атлетики Франции решили учесть все риски связанные с эпидемией коронавируса и решили отменить первенство континента. Организаторы поставили на первое место здоровье людей и борьбу с вирусом.

"Мы изучили все возможности и надеялись, что ситуация изменится. Но этого не случилось", — приводит РИА Новости слова руководителя оргкомитета Жана Грасия.