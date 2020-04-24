 

Оргкомитет чемпионата Европы по легкой атлетике назвал причину отмены соревнований

24.04.2020, 9:06, Новости дня

Чемпионат Европы по легкой атлетике не состоится из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти в Париже с 26 по 30 августа.

Однако оргкомитет чемпионата и Федерация легкой атлетики Франции решили учесть все риски связанные с эпидемией коронавируса и решили отменить первенство континента. Организаторы поставили на первое место здоровье людей и борьбу с вирусом.

"Мы изучили все возможности и надеялись, что ситуация изменится. Но этого не случилось", — приводит РИА Новости слова руководителя оргкомитета Жана Грасия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Турция решила направить спецназ на границу с Грецией

06.02 / Люди Трампа давили на Украину в связи с делом Байдена еще при Порошенко

08.02 / Семейный скандал: жена премьер-министра приговорила к смерти его бывшую

14.03 / В России вирус подтвержден еще у 14 человек

28.03 / Ученые создали аэрогель из отработанных покрышек

02.04 / “Игра никогда не прекращается”: Джокович провел дома матч со сковородкой вместо ракетки

26.02 / Путин заявил, что демонстранты провоцируют “ранимых и трепетных” росгвардейцев применять дубинки

10.04 / Коллекторы заработают на кризисе: должников станет больше

31.03 / В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

03.02 / Полиция в Северной Осетии начала проверку обыска журналиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска