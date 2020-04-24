 

В Кемерове произошел пожар на территории Президентского кадетского училища

24.04.2020, 9:06, Новости дня

В Кемерове произошел крупный пожар на территории Президентского кадетского училища. Сегодня утром очевидцы опубликовали снимки с места ЧП в социальных сетях. Спустя несколько минут после публикации фотографий информацию о возгорании подтвердили.

Позже стало известно, что пожар начался на крыше одного из строящихся объектов кадеткого училища. В настоящий момент глава региона отправился на место инцидента. Подробности станут известны в ближайшее время. "Вести-Кузбасс" будут следить за развитием ситуации.

"Загорелась кровля верхнего этажа нового общежития. Предположительно, причиной стало короткое замыкание в электрической времянке. Пожарные приехали через восемь минут после того, как произошло возгорание. В настоящий момент оно полностью ликвидировано. Сработали очень быстро. Финансовые потери практически отсутствует, не будет и задержек в строительстве", — прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

 Напомним, в нескольких селах региона накануне тоже произошли крупные пожары. Власти пообещали оказать помощь погорельцам.

 

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ГТРК "Кузбасс"



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