 

Из-за роста тяжелых больных с COVID-19 в Москве подготовят 22 тысячи больничных коек

24.04.2020, 9:06, Новости дня

В столице растет число тяжелых больных, у которых из-за заражения коронавирусом COVID-19 развивается пневмония, поэтому город готовит дополнительные больничные места, заявил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1300-1400 человек, то сегодня это уже 1900 госпитализированных, в понедельник было 1800 человек", — рассказала вице-мэр.

По ее словам, до конца текущей недели для таких больных в федеральных и частных клиниках будет развернуто 22 тысячи коек, передает "Интерфакс".

Заммэра Москвы подчеркнула, что система здравоохранения города работает в жестком режиме, но при этом выразила надежду, что столица справится с ситуацией.

"В Москве сейчас особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваемости, чтобы сократить количество тяжелых случаев", — пояснила она.

По данным на 23 апреля, в Москве 33940 заболевших коронавирусом, 2488 вылечились, 288 скончались.



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