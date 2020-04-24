 

Стало известно о начале создания разгонного блока для ракеты «Союз-5»

24.04.2020, 9:01, Новости дня

НПО имени Лавочкина приступило к созданию нового разгонного блока «Фрегат-СБУ» для разрабатываемой российской ракеты «Союз-5», он появится в течение трех лет и потребует минимального финансирования, рассказал гендиректор предприятия Владимир Колмыков.

«АО «НПО Лавочкина» на базе разгонного блока «Фрегат-СБ» приступило к созданию разгонного блока «Фрегат-СБУ», который отличается от «Фрегата-СБ» только размерами сбрасываемого блока баков. Применение ранее апробированных технических решений позволяет в кратчайшие сроки, не более трех лет, с минимальными финансовыми затратами создать разгонный блок, обеспечив его высокую надежность с самого начала эксплуатации», – передает РИА «Новости» слова Колмыкова.

Новый «разгонник» разрабатывается для ракеты «Союз-5» при ее запусках с космодрома Байконур. Как полагает глава компании, «Фрегат-СБУ» является оптимальным и обеспечивает «Союзу-5» конкурентные преимущества на мировом рынке».

Колмыков пояснил, что «Союз-5» с разгонным блоком «Фрегат-СБУ» сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тыс. килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, до 5 тыс. килограммов.

По словам директора НПО, принципиальных изменений вносить в конструкцию существующего разгонного блока «Фрегат-СБ», который четырежды использовался при запусках пакет «Зенит», не требуется. Конструкция и приборный состав нового блока полностью аналогичны «Фрегату-СБ».

«Сбрасываемый блок баков – новая разработка. Однако, компоновочная, силовая и пневмогидравлическая схемы полностью заимствуются со сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Объем сбрасываемого блока баков выбран, исходя из размерности создаваемых ракет-носителей «Союз-5», – отметил Колмыков.

Напомним, в 2018 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин  сообщил, что ракета «Союз-5» будет производиться в двух вариантах – пилотируемом и облегченном, коммерческом.



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