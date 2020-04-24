 

Военный врач-эпидемиолог дал совет по поводу прически на время коронавируса

24.04.2020, 9:01, Новости дня

На время пандемии COVID-19 следует отдавать предпочтение «гладким прическам,» чтобы волосы, на которых может быть вирус, не касались лица, считает начальник санитарно-эпидемиологического отдела Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Игорь Юрьев.

«Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования», – сообщает РИА «Новости»  совет Юрьева в последнем номере издаваемой госпиталем «Военно-медицинской газеты».

Также Юрьев советует не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия, чаще проветривать помещения, не пользоваться общими полотенцами.

Среди других советов врача: мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи, а после возвращения с улицы домой – вымыть не только руки, но и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.

В людных местах и транспорте Юрьев советует надевать одноразовую медицинскую маску.



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