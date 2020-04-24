Загадочная «Божественная машина» Джона Спира

24.04.2020, 9:00, Разное

Одной из таких фигур был мужчина, которых являлся частью обширного движения спиритов 19 века и который утверждал, что создал "работающий вечный двигатель", подобного которому человечество еще не видело.

Джон Мюррей Спир родился в Бостоне, штат Массачусетс в 1804 году и первоначально работал священником в церкви, но потом у него возникло много других интересов (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В 1840-х годах он стал активным сторонником социальных реформ, в том числе за права женщин, отмену рабства, реформ тюрем, труда, отмену смертной казни и тд. В какой-то момент он даже работал начальником на постройке железной дороги, но не присматривал за работавшими там рабами, а помогал им сбегать.

Неудивительно, что для обычных людей того времени он считался опасным вольнодумцем, преступником и еретиком. В 1844 году Спир выступил с публичной речью об отмене рабства в Портленде, штат Мэн, но собравшаяся толпа пришла от его речей в ярость, набросилась на Спира и жестоко избила его.

От травмы головы Спир впал в комаподобное состояние, из которого вышел лишь спустя несколько месяцев и тут же начал с воодушевлением рассказывать о том, что у него случилось духовное просветление. Якобы, пока он был в коме, он видел различные странные видения, к нему приходили какие-то существа и беседовали с ним.

Первоначально даже сам Спир думал, что все это лишь последствия головной контузии, но далее он уже не мог работать как прежде, он все время мыслями возвращался к тому, что видел и слышал в коме. Вскоре он начал понимать, что помимо религии, где-то "там" существует что-то еще, еще одна истина.

В 1852 году это напряжение вылилось в то, что Спир полностью отвернулся от церкви, разорвал все связи с религией и увлекся зарождавшимся в те годы модным течением спиритов. Это течение устраивало сеансы спиритизма, на которых через специальных людей – медиумов – велось общение с духами.

Спир начал практиковаться в автоматическом письме (когда некая сущность пишет текст через руку человека) и в какой-то момент связался с группой духов, которое он называл "Электризаторами" и которые входили в группу "Ассоциация Благодати". В эту группу, по словам Спира, входили духи знаменитейших людей и ученых той эпохи – в том числе такие как Томас Джефферсон, Эммануэль Сведенборг и Бенджамен Франклин.

Целью этой группы было установить контакт между живыми людьми и загробной жизнью, чтобы помочь человечеству достичь новых технологических и духовных высот. По словам Спира, он был избран "земным рупором" и регулярно получал послания от этих духов, состоящие из описания всевозможных передовых изобретений, созданных этими величайшими умами в загробном мире.

Он описывал, что получал от них всевозможные чертежи электрических устройств, чертежи автономных городов, самостоятельно мыслящих машин, летающих кораблей и тд.

Но самым странным механизмом было то, что он называл "Новым двигателем", Машиной Бога" или "Последним Божьим даром человечеству". Эта машина имела такое устройство, которое имело вечное движение и создавало неограниченную энергию. Этой энергии хватило бы человечеству на все его нужды на целую вечность.

Спир не стеснялся в прославляющих описаниях этого механизма и зашел так далеко, что даже утверждал, что эта машина является физическим воплощением Бога на Земле. Звучало все это великолепно, но можно ли было реально построить эту машину? Спир уверял, что да.

Он получил от духов подробные инструкции, как нужно строить "Машину Бога" – для нее надо было изготовить компоненты из меди, цинка и множества магнитов. Все это размещалось на небольшом столике из черного ореха и с виду напоминало некое существо из металла, у которого в груди был механизм, работающий как легкие.

Постройка этой "машины" началась в 1853 году в небольшом деревянном сарае на вершине Хай-Рок-Хилл рядом с городом Линн, Массачусетс. Строительство шло около 9 месяцев и Спир потратил на все детали сумму, равную современным 50 тысяч долларов.

Далее произошло то, на что даже местные спириты смотрели с высоко поднятыми бровями. Спир заявил, что в машину надо вдохнуть душу, чтобы оживить ее и с этой целью он попросил помочь ему женщину по фамилии Меттер. Сначала Спир, одетый в специально созданный костюм из металла, имитировал половую связь с Меттер, а потом послал женщину на гору, чтобы она воспроизвела там "беременность" и "родила" машину.

Когда женщина в состоянии транса поднялась на холм, она заметила созданный Спиром механизм, после чего у нее возникли "схватки" и через 2 часа она успешно "родила" эту машину. При этом очевидцы уверяли, что когда Меттер "родила" и "влила" в эту машину "жизненную энергию", механизм начал слабо двигаться.

Один из спиритов Эндрю Джексон Дэвис решил, что Спир совсем сошел с ума и весьма едко прокомментировал все вышеописанное. Поклонники Спира в ответ забросали Дэвиса насмешками.

До нас не дошло никаких чертежей этой машины, да и описаний ее было мало, поэтому сейчас можно лишь предполагать, как она могла выглядеть.

Когда машина заработала, люди увидели, что она начала "легко пульсировать и вибрировать", что длилось на протяжении длительных наблюдений. Она не останавливалась, однако двигалась так вяло, что многие тут же заподозрили обман и полный провал.

Обидевшись на критику, Спир и его последователи разобрали и перевезли механизм в Рэндолф, штат Нью-Йорк. Они собирались заново собрать этот механизм, но не успели, однажды на их склад ворвалась разъяренная толпа скептиков и полностью уничтожила механизм.

Спир не смог собрать механизм заново, по его словам духи рекомендовали ему отказаться от работы над ним, посчитав, что человечество еще просто не готово к подобному. Однако Спир еще долгие годы состоял в обществе спиритов и работал со своими духами, пока не скончался в 1887 году в Филадельфии.

В последующие десятилетия эта история неоднократно всплывала в сообществах конспирологов и обсуждалась возможность того, что на самом деле машина Спира не была уничтожена толпой, он якобы сам решил все засекретить и скрыть от людей.

В 2019 году проскочило сообщение, что на чердаке старого дома в Колорадо была найдена странная машина, похожая по описанию на машину Спира. Однако эта история странным образом не развилась до логического конца и осталось неизвестным, это была та самая машина или что-то иное.