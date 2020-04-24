Комаровский назвал правила безопасного посещения магазинов

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24.04.2020, 8:53, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский составил список правил для безопасного похода в магазин во время пандемии коронавируса.

Помимо стандартных советов про маску и перчатки врач на своем YouTube-канале рассказал, как правильно использовать эскалатор и лестницу.

«Правило первое – составьте план покупок. Два – идите в знакомый магазин, чтобы вы знали, что там где лежит. Третье – избегайте часа пик», – отметил врач. 

Он напомнил о необходимости носить защитную маску и перчатки, а также дезинфекции рук и ручки тележки. 

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», – добавил Комаровский.

Также врач посоветовал в магазинах с несколькими этажами вверх подниматься  на эскалаторе, а вниз спускаться по лестнице, чтобы не создавать лишнего столпотворения.

Ранее Комаровский назвал преимущество алкоголиков в период распространения коронавируса. 



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