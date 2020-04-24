Первые испытания вакцины от коронавируса на людях проведут в Великобритании

24.04.2020, 8:53, Разное

В Великобритании приступили к первым испытаниям вакцины от коронавируса на людях. Экспериментальный препарат был разработан за три месяца специалистами из Оксфорда, его планируют протестировать на 800 добровольцах.

Для получения максимально достоверных результатов всех респондентов поделят на две группы. Одним испытуемым будут вкалывать вакцину от коронавируса, другим — вакцину от менингита. При этом сами добровольцы не смогут узнать, какой препарат они получили. По словам британского профессора вакцинологии Сары Гилберт, исследователи ожидают высоких результатов от использования нового лекарственного средства.

Результаты испытания покажут, сможет ли вакцина защитить от коронавируса и предотвратить заболевание. Если ее эффективность окажется высокой, то тогда начнется массовое производство препарата. К сентябрю Великобритания сможет создать миллион доз вакцин. Стоить отметить, что ранее этой же команде из Оксфорда удалось создать препарат против другого коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром).