 

Первые испытания вакцины от коронавируса на людях проведут в Великобритании

24.04.2020, 8:53, Разное

В Великобритании приступили к первым испытаниям вакцины от коронавируса на людях. Экспериментальный препарат был разработан за три месяца специалистами из Оксфорда, его планируют протестировать на 800 добровольцах.
Для получения максимально достоверных результатов всех респондентов поделят на две группы. Одним испытуемым будут вкалывать вакцину от коронавируса, другим — вакцину от менингита. При этом сами добровольцы не смогут узнать, какой препарат они получили. По словам британского профессора вакцинологии Сары Гилберт, исследователи ожидают высоких результатов от использования нового лекарственного средства.

Результаты испытания покажут, сможет ли вакцина защитить от коронавируса и предотвратить заболевание. Если ее эффективность окажется высокой, то тогда начнется массовое производство препарата. К сентябрю Великобритания сможет создать миллион доз вакцин. Стоить отметить, что ранее этой же команде из Оксфорда удалось создать препарат против другого коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром).



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Научный центр “Вектор” готов к испытанию вакцины от COVID-19 на 60 добровольцах

02.04 / Мнение: Лучшие и худшие страны по готовности к эпидемии

10.03 / Анна Каменкова призналась, что в молодости потеряла ребенка на шестом месяце беременности

11.04 / Как отличить коронавирус от простуды, гриппа и сезонной аллергии?

03.03 / Мнение: Письмо: “ОЗ – это одно, а рыбалка – совсем другое”

04.02 / Максим Виторган показал редкий кадр с дочерью от Виктории Верберг

09.02 / Презентован бюджетный смартфон Vivo Y91C 2020

05.03 / Личное: Слезинка в морщинку

15.04 / Исследование: артериальное давление может отличаться при измерении на разных частях тела

25.03 / Личное: Вечеринка у Джигана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска