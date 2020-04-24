 

Газпром оценил влияние цен на энергоносители на снижение добычи сланцевого газа в США

24.04.2020, 8:53, Новости дня

Газпром в ближайшее время ждет снижения добычи сланцевого газа в США при сохранении низких цен на газ в стране и снижении стоимости нефти, сообщил зампред правления компании Олег Аксютин.

Он отметил, что Газпром ведет постоянный мониторинг перспектив развития добычи сланцевого газа в различных регионах мира. И в ходе данной работы была выявлена проблема с экономикой сланцевых проектов, в частности, в США – крупнейшем добытчике такого газа в мире.

«По нашим оценкам, в случае сохранения цен на газ в США на низком уровне компании могут начать снижать добычу уже в ближайшее время. Согласно расчетам, снижение может начаться при ценах на Henry Hub (штат Луизиана) на уровне менее 85 долларов за 1 тыс. кубометров, а в январе 2020 года средняя цена на газ на этом хабе составила 76 долларов за 1 тыс. кубометров», – передает РИА «Новости» слова Аксютина в интервью корпоративному журналу «Газпром».

«Негативно отразиться на добыче сланцевого газа может и снижение цен на нефть. Сокращение активности американских производителей сланцевой нефти напрямую влияет на газодобычу, ведь значительная доля получаемого в США сланцевого газа приходится на попутный нефтяной газ», – добавил он.

Напомним, в начале апреля первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США.



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