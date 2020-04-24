В РФ создан препарат для противовирусной обработки длительного действия

24.04.2020, 8:53, Новости дня

Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Москве синтезировали противовирусный препарат длительного действия для обработки индивидуальных средств защиты и поверхностей, сообщила пресс-служба вуза.

В состав препарата входит медь, которая превосходит другие металлы, в том числе серебро, по своей способности уничтожать вирусы и бактерии, передает РИА «Новости».

Разработанный препарат представляет собой спиртозоль – суспензию наночастиц меди размерами 1-3 нанометра в растворе широко распространенного антисептика цетилпиридиния хлорида в этиловом спирте.

«При дезинфекционной обработке при влажном воздухе медь на поверхности материала превращается в положительно заряженный ион гидроксида меди, что обеспечивает необходимую защиту обработанных предметов от вирусов и других патогенов», – пояснили в вузе.

По словам доцента кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгия Фролова, ионы гидроксида металла как бы «расстреливают» вирус.

Он отметил, что в высокой концентрации они опасны так же и для клеток организма, могут вызывать раздражение кожных покровов, поэтому препарат стоит использовать в качестве внешнего дезинфектора.

В настоящее время новый препарат уже применяется в качестве дезинфектора в одной из московских стоматологических клиник.

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