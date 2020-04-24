В DxOMark оценили качество звука Oppo Find X2

24.04.2020, 8:53, Разное

Эксперты DxOMark оценили качество записи и воспроизведения звука в смартфоне Oppo Find X2. По итогу тестирования он разделил третье место с iPhone XS Max.

В ходе 20-часового тестирования в лабораторных условиях специалисты из DxOMark оценивали возможности динамиков и микрофона Oppo Find X2, воссоздавая различные условия и помехи. По итогу эксперты оценили хорошее качество звука при воспроизведении музыки или видео, а также отметили довольно выразительный бас. Аналогичная ситуация и с проигрыванием голосовой записи с микрофона, который тоже отличился качеством. Он не искажал голос и хорошо улавливал речь даже при сопутствующих неблагоприятных условиях.

В DxOMark нашли и недочёты в Oppo Find X2, так как средние и низкие частоты на фоне баса были менее выразительными. Также замечено несогласование между частотами, что на высокой громкости ощутимо портит впечатление от воспроизводимых звуков. Несмотря на это, Oppo Find X2 получил 74 балла, уступив только Xiaomi Mi 10 Pro и Huawei Mate 20 X.