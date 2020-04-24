 

Что произошло за ночь 24 апреля

24.04.2020, 8:40, Разное

Коротко.

  • В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 37 человек. Общее число погибших в Москве достигло 325 человек. С учетом сообщений от региональных штабов, число летальных исходов по стране преодолело отметку в 600 случаев.

  • Палата представителей США после одобрения Сенатом приняла пакет мер по поддержке экономики и больниц еще на 500 млрд долларов. Теперь его должен подписать Трамп. В марте там выделяли на это 2,3 триллиона, но средства для малого бизнеса кончились, и тысячи претендентов получали отказы. В РФ общий объем мер помощи оценивается в 40 млрд долларов (6,5% ВВП).

  • При цене российской нефти в 15 долларов за баррель ресурсы Фонда национального благосостояния, куда шли излишки денег с продажи углеводородов, исчерпаются за два года, предупредили аналитики Deutsche Bank. Если нефть поднимется до 30 долларов, то их хватит на шесть лет. Глава Минфина на прошлой неделе допускал, что при текущих ценах ФНБ хватит на три года.

  • В Москве у Курского вокзала полиция задержала нескольких волонтеров во время раздачи еды бездомным. На них составили протоколы о нарушении самоизоляции и ночью отпустили. В полиции утверждают, что в очереди не соблюдали дистанцию и что у волонтеров не было пропусков на передвижения. В волонтерской организации настаивают, что спецпропуска были у всех.

    • Источник: Новая газета



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