Зеленскому припомнили шутки над Саакашвили

24.04.2020, 8:30, Новости дня

На фоне заявлений о возможном назначении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-президентом по реформам президенту Украины Владимиру Зеленскому припомнили, как будучи актером «Квартала-95», он высмеивал его.

Так, три года назад Зеленский представил Саакашвили как «первого нерастаможенного человека Украины на польских номерах». Суть номера заключалась в том, что прорыв Саакашвили через границу после его изгнания с Украины был постановкой, сообщает Страна.ua.

Зеленский также высмеял украинский язык Саакашвили. Вместе с бывшим грузинским лидером участники шоу высмеяли экс-премьера Украины Юлию Тимошенко и лидера партии «Самопомощь», мэра Львова Андрея Садового.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера.