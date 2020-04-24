 

Мессенджер WhatsApp может стать аналогом китайского WeChat

24.04.2020, 8:30, Разное

Популярный мессенджер WhatsApp может стать аналогом китайского WeChat с собственной платёжной системой. Таким образом пользователи приложения смогут не только общаться, но и совершать покупки и даже предоставлять его в качестве виртуального паспорта.
На территории Китая приложение WeChat очень распространено из-за внушительного числа дополнительных опций. С его помощью можно не только общаться друг с другом, но и оплачивать покупки, заказывать авиабилеты и даже пересекать границу с Гонконгом. В Facebook решили, что их WhatsApp также можно существенно улучшить и дополнить фирменной платёжной системой и аналогичными опциями, сделав из него всемирный аналог WeChat. В качестве тестового региона выбрана Индия, где количество пользователей мессенджера позволяет в кротчайшие сроки протестировать работоспособность нововведения.

Эксперты цифровой сферы оценили перспективы изменения WhatsApp. Они сошлись во мнении, что Индия хорошая площадка для тестирования, вот только функции платёжной системы там будет проверить крайне сложно из-за малого количества терминалов, способных принимать безналичные расчёты. Ещё одной трудностью может стать желание Facebook продвигать в качестве валюты фирменную Libra, распространению которой активно препятствуют в ЕС и США. В остальном специалисты не видят трудностей в создании суперприложения из WhatsApp.



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