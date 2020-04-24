В РВИО оценили намерение Киева внести изменения в «Википедию»

24.04.2020, 8:30, Новости дня

Реализация идеи Киева расширить «Википедию» материалами об Украине будет сопровождаться героизацией украинских националистов, в том числе тех, кто в годы Великой Отечественной войны были пособниками немецких нацистов и участниками массовых карательных акций, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Мягков напомнил, что и в советские времена, и в новейшей истории выходили труды, подготовленные профессиональными специалистами, в которых в полном объеме рассказывалось об истории Украины и ее народа, передает РИА «Новости».

«Подозреваю, что авторы нынешней идеи будут использовать материалы, которые касаются якобы борьбы за независимость украинского государства. Это вполне вероятно, поскольку на Украине сейчас называют улицы и проспекты в городах именами таких деятелей, как Мазепа, который у нас считается предателем всех мастей, Петлюра, а также идеологов и организаторов массовых преступлений националистов – Бандеры, Коновальца, Мельника, Шухевича, карателей из дивизии СС «Галичина» и других пособников нацистов, которых будут героизировать как поборников «незалежной Украины», – добавил он.

Историк отметил, что «это можно предвидеть, поскольку мы видим, какое отношение к исторической памяти сейчас имеет место на Украине». При этом «хотелось бы предупредить тех, кто будет этим заниматься, что их действия ведут за собой не только рост ультранационалистических, но и неонацистских настроений».

Мягков напомнил, что на Нюрнбергском трибунале нацисты и их пособники были осуждены за свои преступления, которые не имеют срока давности.

«И героизация этих преступников влечет за собой уголовное преследование, согласно российскому законодательству. Вот о чем надо помнить тем на Украине, кто возводит националистов в ранг героев», – подчеркнул научный директор РВИО.

Ранее Киев объявил о запуске кампании по исправлению «Википедии».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина объявила РФ войну в «Википедии».