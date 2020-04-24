 

Умерла 86-летняя создатель рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

24.04.2020, 8:30, Разное

В пятницу, 24 апреля, во Владивостоке умерла 86-летняя Анна Чулкова. Почётный житель города в Приморье прославилась как создатель рецепта любимых многими конфет «Птичье молоко» и ещё ряда популярных кондитерских изделий.
Анна Фёдоровна Чулкова с 16-летнего возраста работала на кондитерской фабрике во Владивостоке. Прославивший её рецепт «Птичьего молока» был создан более полувека назад. Тогда над шоколадными конфетами с суфле внутри работали многие специалисты Советского Союза, но именно Чулковой удалось создать уникальную рецептуру. Также она принимала активное участие в разработке технологического процесса изготовления этого лакомства, который и по сегодняшний день не претерпел изменений.

Среди других успешно реализованных в производстве идей Анны Чулковой наиболее известными являются конфеты «Золотой рог» и «Метеорит», торт «Мечта». За свои достижения кондитер была награждена несколькими орденами и премиями, удостоилась звания Почётного гражданина Владивостока. Сообщается, что церемония прощания с автором известных рецептов сладостей состоится на Морском кладбище в следующий вторник, 28 апреля.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / В Белоруссии местный житель палил сухую траву и практически сжег родную деревню

26.02 / Андрей Данилко считает провал Melovin «местью» Евровидения Украине за Россию

18.03 / Мнение: Токсичное партнерство

27.03 / В Петербурге водители устроили драку после ДТП

02.02 / Возвращение в Стормиленд: Кайли Дженнер с размахом отметила двухлетие своей дочери

14.03 / Звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина сожалеет об отказе от кино из-за ревности мужа

08.03 / «Вместе ужинать пойдём»: Самбурская показала совместное фото с Томом Харди и Генри Кавиллом

05.03 / Юрист Наталия Аксенова посоветовала в случае незаконных поборов в школах обращаться в прокуратуру

16.04 / Замуровали, вирусы!

20.02 / В Подмосковье из-за аномального тепла возникло редкое небесное явление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска