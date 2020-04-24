Умерла 86-летняя создатель рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

24.04.2020, 8:30, Разное

В пятницу, 24 апреля, во Владивостоке умерла 86-летняя Анна Чулкова. Почётный житель города в Приморье прославилась как создатель рецепта любимых многими конфет «Птичье молоко» и ещё ряда популярных кондитерских изделий.

Анна Фёдоровна Чулкова с 16-летнего возраста работала на кондитерской фабрике во Владивостоке. Прославивший её рецепт «Птичьего молока» был создан более полувека назад. Тогда над шоколадными конфетами с суфле внутри работали многие специалисты Советского Союза, но именно Чулковой удалось создать уникальную рецептуру. Также она принимала активное участие в разработке технологического процесса изготовления этого лакомства, который и по сегодняшний день не претерпел изменений.

Среди других успешно реализованных в производстве идей Анны Чулковой наиболее известными являются конфеты «Золотой рог» и «Метеорит», торт «Мечта». За свои достижения кондитер была награждена несколькими орденами и премиями, удостоилась звания Почётного гражданина Владивостока. Сообщается, что церемония прощания с автором известных рецептов сладостей состоится на Морском кладбище в следующий вторник, 28 апреля.