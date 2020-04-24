 

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус

24.04.2020, 8:25, Разное

У россиянина, который находится в московской Инфекционной больнице №1, подтвердилась новая коронавирусная инфекция Covid-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает RT.

Отмечается, что заболевание протекает в лёгкой форме, состояние россиянина удовлетворительное

Лица, с которыми общался заболевший коронавирусом россиянин, находятся под меднаблюдением, проводится лабораторное обследование.

Ранее сообщалось, что у россиянина, вернувшегося из Италии, врачи подозревают коронавирусную инфекцию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Мнение: Коротко по Идлибу. 20.03.2020

24.02 / Опубликована информация о многозадачной ОС iOS 14 с новыми режимами для iPhone

13.04 / «Америка падет как сверхдержава к 2025 году», заявил эксперт, предсказавший распад СССР и атаку 11 сентября

12.02 / Помощница Юлии Началовой «продаёт письма» отца к певице

12.04 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 апреля 2020 года

10.04 / Мнение: Занимательная статистика

24.03 / Ксения Собчак побывала у больницы в Коммунарке

26.02 / Эксперты рассказали, какой картофель категорически нельзя употреблять в пищу

15.04 / Мнение: Почему российские власти не вводят режим ЧС?

08.02 / Джазовая певица Анна Бутурлина выступит на “Оскаре-2020”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска