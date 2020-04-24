У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус

24.04.2020, 8:25, Разное

У россиянина, который находится в московской Инфекционной больнице №1, подтвердилась новая коронавирусная инфекция Covid-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает RT.

Отмечается, что заболевание протекает в лёгкой форме, состояние россиянина удовлетворительное

Лица, с которыми общался заболевший коронавирусом россиянин, находятся под меднаблюдением, проводится лабораторное обследование.

Ранее сообщалось, что у россиянина, вернувшегося из Италии, врачи подозревают коронавирусную инфекцию.