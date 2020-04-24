Доктор Мясников заявил об ужасной ошибке в борьбе с коронавирусом

24.04.2020, 8:21, Разное

Врачи прогнозировали, что эпидемия достигнет пика в середине апреля. Глава оперативного штаба по коронавирусу Александр Мясников признал, что расчет был ошибочным.

Более того, врач заявил о личной вине в составлении неверного прогноза. Мясников пояснил, что в России эпидемия началась на месяц позже, чем ожидалось. При этом ее продолжительность не меняется и составляет два-три месяца.

Как сообщает телеканал “360”, теперь врач полагает, что число новых случаев заражения будет расти до начала мая. Затем прирост остановится, и к концу месяца распространение коронавируса пойдет на спад.

Аналогичной позиции придерживается министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он выразил надежду, что эпидемия начнет утихать к началу лета. Развитие ситуации зависит от эффективности мер по борьбе с распространением инфекции.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Апр 2020 в 1:03 PDT