Ученый назвал способ остановить эпидемию коронавируса в России

24.04.2020, 8:21, Разное

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская считает, что для остановки эпидемии коронавируса COVID-19 в России необходимо предотвратить вспышки в регионах. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, сообщает “Москва 24”.

Лебединская отметила, что 70% случаев заражения фиксируется в Москве и Подмосковье, и лишь 30% – в других регионах страны. Однако ситуация может измениться: эксперт обратила внимание, что вирус сдерживает лишь территориальный фактор.