 

Пользователи дорогого смартфона OnePlus 8 Pro начали жаловаться на проблемы с экраном

24.04.2020, 8:09, Разное

Китайский производитель смартфонов компания OnePlus чуть более недели назад представила новый флагман 8 Pro. Дорогая новинка, по версии интернет-издания DisplayMate, получила самый лучший экран, однако именно на него начали жаловаться пользователи, одними из первых купившие данный гаджет.
Владельцы OnePlus 8 Pro пишут жалобы на официальном интернет-форуме производителя. Среди проблем с экраном дорогостоящего смартфона отмечают, к примеру, появление при отображении тёмного фона зелёного оттенка. Это наблюдается в основном при малом уровне яркости либо же при активной частоте обновления 120 Гц. Ряд пользователей считает, что выявленные недочёты с экраном OnePlus 8 Pro могут быть связаны с функцией DC Dimming, в чём в дальнейшем предстоит разобраться разработчикам. Сообщается, что компания-производитель отреагировала на жалобы владельцев проблемной модели и занимается изучением ситуации.

В прошлом нечто похожее уже наблюдалось в смартфонах OnePlus 5 и 7 Pro. В первом случае поступали жалобы на «эффект желе» дисплея, во втором – на «фантомные касания». Эти ошибки разработчики устраняли программно.



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