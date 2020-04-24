Названы условия уменьшения платы за обучение

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24.04.2020, 8:08, Новости дня

Стоимость учебы в вузе может быть пересмотрена в сторону снижения из-за перехода на удаленную форму обучения только в случае снижения качества образовательных услуг, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Взаимоотношения университета и студента оформляются договором, в котором закреплены условия обучения. Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», – передает РИА «Новости» слова министра.

Фальков также добавил, что, учитывая текущую ситуацию, министерство науки и высшего образования совместно с Российским союзом ректоров, Советом Ассоциации ведущих университетов и Ассоциацией «Глобальные университеты» прорабатывает пакет экономических мер поддержки студентов в условиях пандемии.

Напомним, ранее Минобрнауки оценило качество дистанционного обучения в вузах.



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