Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

24.04.2020, 8:08, Новости дня

Ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Глазго и Эдинбурга определили, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни.

Эксперты провели совместное исследование и выяснили, что смерть от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она наступила бы по естественным причинам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wellcome Open Research.

В своей работе специалисты провели анализ между данными пациентов с коронавирусом в Италии и созданной ВОЗ шкалой, которую используют для расчета среднего сокращения длительности жизни из-за болезней.

Выяснилось, что мужчины умирают от коронавируса на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет.

«В то время как СМИ сосредоточили свое внимание на влиянии коронавируса на «людей с сопутствующими заболеваниями», поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», – написал один из авторов исследования, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер.

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