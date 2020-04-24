Правительство рассмотрит вопрос дополнительного финансирования НСЗУ для борьбы с COVID-19

24.04.2020, 7:54, Новости дня

В ближайшее время правительство рассмотрит вопрос дополнительного финансирования Национальной службы здоровья Украины для борьбы с COVID-19 на 15,8 млрд грн. Об этом во время совещания в Офисе президента сообщила заместитель руководителя ОП по социальным вопросам Юлия Соколовская, пишет пресс-служба ОП.

В ОП отметили, что эти средства пойдут на оплату деятельности мобильных бригад, доплаты врачам скорой помощи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Также ими можно будет профинансировать стационарные больницы, перепрофилированные для принятия больных COVID-19.

30 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о создании фонда, направленного на борьбу с эпидемией коронавируса. Изначально в него предлагалось заложить 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн.

22 апреля Кабмин утвердил порядок использования средств фонда.

По состоянию на 23 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 7170 человек, из них 504 уже вылечились, 187 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,65 млн человек, более 185,4 тыс. из них скончались, а 722,3 тыс. выздоровели.