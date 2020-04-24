Сутки на Донбассе. 15 обстрелов боевиков, ранены трое украинских военных

24.04.2020, 7:54, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получили трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник вел обстрелы в районах Новомихайловки, Павлополя, Марьинки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки, Новотроицкого и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку от Орехово и Новозвановки.

“За прошедшие сутки наши военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции украинских военных в районе Орехово и Павлополя. Потерь в рядах сил ООС нет.

Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.