Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс.

24.04.2020, 7:54, Новости дня

По состоянию на утро 24 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразились 2 708 885 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Число умерших от COVID-19 достигло 190 858, выздоровели 738 486 человек.

В США инфицированных уже 869 170 человек, из них 49 954 умерли, 80 203 выздоровели.

На втором месте Испания, там заболели 213 024 человека, умерли 22 157, излечились 89 250 человек.

В Италии заразились 189 973, умерли 25 549, выздоровели 57 576 человек.

Дальше следуют Франция (159 460 инфицированных и 21 889 умерших), Германия (153 129 заразившихся и 5575 умерших) и Великобритания (139 246 инфицированных и 18 791 умерший).

Число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек, умер там 2491 болевший COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 7170 человек, из них 504 уже вылечились, 187 умерли.