10 городов США, которые пострадают от падения цен на нефть

24.04.2020, 7:54, Новости дня

Падение цен на нефть стало настоящим шоком для рынка, и теперь многие эксперты пытаются спрогнозировать, каким образом ситуация на рынке нефти скажется на экономике отдельных стран и городов.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate упали ниже нуля, однако затем смогли вырасти. В среду цена на нефть WTI остановилась на уровне чуть выше 17 долларов за баррель.

Эксперты в США сильно обеспокоены ситуацией на рынке нефти, они прогнозируют, что падение цен подорвет экономику, в частности, тех городов, которые зависят от нефтяной промышленности.

Ниже мы расскажем о 10 городах США, экономика которых сильнее всего пострадает из-за кризиса на рынке нефти.

10. Шривпорт, штат Луизиана

Вместе с пригородами население Шривпорта превышает 375 тысяч человек. На нефтяную промышленность и сопутствующие отрасли приходится 16.90% ВВП, по состоянию на 2018 год.

В целом, ВВП нефтегазовой промышленности и сопутствующих отраслей оценивается в $4.0 миллиарда. Общий ВВП города -$23.8 миллиарда.

9. Оклахома-Сити, штат Оклахома

Население города превышает 600 тысяч человек. В городе расположены штаб-квартиры таких крупных компаний как Chesapeake Energy и Devon Energy. На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 18.38% ВВП городв, по данным на 2018 год. ВВП нефтегазовой промышленности и сопутствующих отраслей города оценивается в $14.9 миллиардов. Общий ВВП города — $81.0 миллиардов.

8. Сан-Анджело, штат Техас

В городе проживает более 100 тысяч человек. На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 19.13% ВВП, по данным за 2018 год.

ВВП нефтегазовой промышленности и сопутствующих отраслей оценивается в $1.4 миллиарда. Общий ВВП города — $7.1 миллиардов.

7. Фармингтон, штат Нью-Мексико

В городе проживает более 50 тысяч человек. На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 21.37% ВВП города, по данным за 2018 год. ВВП нефтегазовой промышленности и сопутствующих отраслей города оценивается в $1.2 миллиарда. Общий ВВП города — $5.8 миллиардов.

6. Уиртон, штат Западная Вирджиния

Население города превышает 20 тысяч человек. На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 22.25% ВВП города, по данным за 2018 год. ВВП нефтегазовой отрасли и сопутствующих отраслей оценивается в $1.5 миллиарда. Общий ВВП города — $6.9 миллиардов.

5. Ларедо, штат Техас

В этом городе, расположенном на границе с Мексикой, проживает более 230 тысяч человек.

В Ларедо расположен крупнейший пограничный переход США, через который проходит 36% мексиканского экспорта в США и 47% экспорта США в Мексику.

На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 25.80% ВВП города, по данным за 2018 год. ВВП нефтегазовой промышленности и сопутствующих отраслей оценивается в $3.0 миллиарда. Общий ВВП города — $11.7 миллиардов.

4. Одесса, штат Техас

Население агломерации Одесса-Мидленд превышает 250 тысяч человек. На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 27.33% ВВП, по данным за 2018 год. ВВП нефтегазовой промышленности и сопутствующих отраслей оценивается в $3.4 миллиарда. Общий ВВП города — $12.6 миллиардов.

3. Грили, штат Колорадо

В городе проживает почти 100 тысяч человек. На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 35.25% ВВП. ВВП нефтегазовой промышленности и сопутствующих отраслей оценивается в $7.0 миллиардов. Общий ВВП города — $19.8 миллиардов.

2. Уилинг, штат Западная Вирджиния

В городе проживает более 30 тысяч человек. На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 46.15% ВВП. ВВП нефтегазовой отрасли и сопутствующих отраслей оценивается в $5.7 миллиардов. Общий ВВП города — $12.4 миллиардов.

1. Мидленд, штат Техас

В городе проживает более 142 тысяч человек. В городе расположены такие компании, как Pioneer Natural Resources, Endeavor Energy Resourses и другие. На нефтегазовую промышленность и сопутствующие отрасли приходится 66.21% ВВП, по данным на 2018 год. ВВП нефтегазовой промышленности и сопутствующих отраслей оценивается в $21.7 миллиардов. Общий ВВП города — $32.8 миллиардов.