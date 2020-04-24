Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

24.04.2020, 7:54, Новости дня

В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.

Эта новость во всех испанских СМИ. Она сработала, как настоящая информационная бомба. Ученые национального Центра микробиологии института здравоохранения опубликовали предварительный результат своего расследования, которое проводят с начала эпидемии. Вирусологи изучили биоматериал большого числа заболевших. На основании этого сделан сенсационный для страны вывод.

"Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля и исключают наличие нулевого пациента".

Ученые считают, что вирус мог попасть в страну 15 различными путями. В данном случае речь идет о контактах с зарубежьем – Китаем и Европой. Ученые главного института в области исследования вирусов в Мадриде взяли на пробы образцы пациентов из разных регионов Испании, чтобы понять, какого типа коронавирус в какой территории, а еще когда и где им мог заразиться больной.

"Исследованием проанализированы первые 28 последовательностей всего генома SARS-CoV-2, полученных от пациентов в Испании, и оно показывает, что большинство из них принадлежат к семействам G и S. Это связано с выявленным 28 января случаем в Шанхае".

И вот здесь рано ставить точку: шанхайский тип коронавируса попал в Испанию отнюдь не из Китая. Проведя свои расчеты, ученые установили, что массовый всплеск COVID-19 произошел сначала в Валенсии. А вот как он попал туда? После публикации нового доклада местные СМИ выносят новость в заголовки – "Валенсия стала воротами коронавируса в стране". И не зря.

Довольные, ничего не подозревающие фанаты одноименного футбольного клуба на площади у миланского собора. Снимают блог о путешествии по городу после матча с итальянской "Аталантой". 19 февраля. Спустя несколько дней вернутся назад в Испанию, где в Валенсии случится пока что первый летальный исход от коронавируса в стране. 35 процентов футболистов клуба заболеют, а в самой автономии рост пойдет в геометрической прогрессии.

Доклад ученых Испании совпадает с данными мэра итальянского города Бергамо. Тот самый матч стал биологической бомбой для страны — 40 тысяч фанатов, которые посетили стадион, могли быть заражены. Ведь тогда официально никто не знал, что вирус уже распространяется.

Спустя два месяца и в Италии, и в Испании погибших больше 20 тысяч в каждой. Можно ли было раньше предвидеть такое развитие событий или нет, сейчас рассуждают испанцы после вопроса о докладе на пресс-конференции. Минздрав уверяет: сейчас очень важно не только сделать анализ прошлого, но и спрогнозировать примерное поведение вируса дальше.

"Важно знать состояние иммунизации нашего населения и действительное количество заболевших. Эти исследования в стране помогут нам оценить возможное дальнейшее распространение инфекции, когда вступим в следующий этап", — говорит Фернандо Симон.

Этап номер два в борьбе с эпидемией начнется, как ожидают, в мае. Но вопросы у общества остались еще к номеру один. Официально на материковой части Испании первый случай появился в Барселоне 25 февраля — женщина прилетела все из той же Италии. При этом в Барселоне обстановка стала ухудшаться лишь после взрывного всплеска коронавируса в Мадриде. Или власти скрывали статистику, или не придавали значения рекомендациям эпидемиологов. Массовые мероприятия 8 марта в стране не были отменены. И это уже точно стало еще одной инфекционной бомбой внутри Испании, после которой спустя неделю и ввели режим ЧП государственного масштаба.

Опубликованные исследования добавляют не только негативные точки зрения, но и позитивные прогнозы. Ряд ученых считает, что если вирус появился раньше в Испании, то, значит, и количество уже переболевших людей должно быть больше. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу могут только тесты, которых с каждым днем проводят все больше.