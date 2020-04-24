Во Владивостоке скончалась автор легендарных конфет “Птичье молоко” Анна Чулкова

24.04.2020, 7:54, Новости дня

На 87-м году скончалась Почетный гражданин города Владивостока и создатель легендарных конфет "Птичье молоко" Анна Федоровна Чулкова.

Администрация города и Совет почетных граждан выразили глубокие соболезнования родным и близким женщины, передает ТАСС.

Анна Федоровна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. В 1940 году ее семья по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке, где она 16-летней девчонкой и начала свой трудовой путь на Владивостокской кондитерской фабрике.

За новаторский подход к работе, совершенствование производственного процесса, а также создание рецептуры новых продуктов Анне Федоровне в разные годы был присвоены звания Героя Социалистического труда и лауреата Государственной премии СССР, мастера высшего класса кондитерского производства РСФСР. Она была дважды награждена Орденом Ленина и Орденом Октябрьской революции. Ее имя внесено в книгу Трудовой славы СССР и в Золотую книгу Почета Министерства пищевой промышленности РСФСР.

Церемония прощания с Анной Федоровной состоится 28 апреля в 12:00 по местному времени в часовне на Морском кладбище.