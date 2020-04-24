Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Подмосковье

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24.04.2020, 7:53, Новости дня

Министерство обороны досрочно закончило строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек в подмосковном Одинцово, сообщила пресс-служба ведомства.

«Военные строители завершили установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В центр также доставили необходимую мебель и средства для транспортировки пациентов. Кроме того, были завершены отделочные работы и благоустройство территории.

«На объекте максимальная строительная готовность, завершены все чистовые отделочные работы, выполнено благоустройство территории военного госпиталя», – добавили в Минобороны.

Для работы в медцентре уже прибыли врачи и медсестры, прошедшие обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В штате в том числе есть инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи.

Специалисты подключили рентген-оборудование, компьютерный томограф, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.

Строительство медцентра завершено на неделю раньше запланированного срока.

Ранее в поселении Вороновское в Новой Москве инфекционная больница, которую построили всего за месяц, начала принимать пациентов с коронавирусом.



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