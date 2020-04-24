Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы

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24.04.2020, 7:53, Разное

Отечественная народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина вчера, 23 апреля, впервые вышла на связь из больницы после госпитализации и выведения из комы. Первыми, кому позвонила артистка, оказались концертный директор Сергей Горох и сын Данила.
Как пояснил директор певицы, после госпитализации Бабкиной все новости о её состоянии и лечении поступали только от врачей, поэтому звонок оказался приятной неожиданностью, дающей надежду на положительный исход. Знаменитость в разговоре с коллегой и сыном демонстрировала хорошее настроение, активно интересовалась делами в театре, празднованием Дня Победы и подготовкой к 5-летию внучки Марфы. Относительно состояния здоровья Надежда Георгиевна не распространялась, сказав лишь, что у неё всё хорошо. Но уже то, что Бабкина впервые после выхода из комы начала общаться по телефону и интересоваться происходящим Горох называет «позитивным посылом».

В одну из столичных клиник Надежда Бабкина попала ещё в начале апреля. У певицы диагностировали пневмонию, а вот относительно того подтвердилось у неё инфицирование коронавирусом COVID-19 или нет достоверная информация до сих пор отсутствует. Бабкину вскоре после госпитализации подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому во избежание обрыва трубок вследствие неосторожного движения, а также для ускорения выздоровления.



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