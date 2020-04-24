Нефть подорожала на новостях о снижении добычи и напряженности на Ближнем Востоке

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24.04.2020, 7:53, Новости дня

Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5% и составила 22,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 5,33% и составили 17,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости». 



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