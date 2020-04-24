 

Банковский служащий украл у пенсионера 30 млн рублей

24.04.2020, 7:48, Новости дня

В Санкт-Петербурге задержан бывший менеджер банка, которого подозревают в хищении более 30 мллн рублей со счета пенсионера, сообщили в СК.

По данным ведомства, 28-летний мужчина с 2015-го по 2020 год осуществлял управление активами 84-летнего VIP-клиента кредитной организации, передает РИА «Новости». За это время менеджер, «злоупотребив доверием потерпевшего», вывел с личного банковского счета пенсионера свыше 30 млн 359 тыс. рублей и потратил их по личному усмотрению.

Следователи продолжают расследование уголовного дела. 



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